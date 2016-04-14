Анкара, 14 апреля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Министр Турции по делам ЕС Волкан Бозкыр заявил 14 апреля, что власти страны ожидают следующую волну мигрантов, возвращающихся из Греции, в течение «нескольких дней», отметив, что она будет состоять из 250 человек, сообщает Reuters.

А. Горбаруков ИА REGNUM Цунами

«Мы возьмем обратно всех тех нелегальных мигрантов, которые прибыли на пять греческих островов после 20 марта, некоторые из них будут не сирийцы», — заявил чиновник на пресс-конференции. «Во второй волне будет больше сирийцев», — добавил он.

Напомним, по условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забрать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию.

В свою очередь, ЕС должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены ЕС.