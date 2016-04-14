Москва, 14 апреля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Операция вооруженных сил РФ в Сирии оказала существенное влияние на интерес к технике российского производства за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 14 апреля, отвечая на вопрос сотрудника тульского КБ приборостроения корпорации Ростех.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В последнее время мы занимаем устойчивое второе место, первое место — у США, они больше всего оружия продают. Мы от них сейчас немножко отстаем, а вот за нами разрыв очень большой, там уже разница в разы. Мы в позапрошлом году продали где-то на 15 млрд долларов оружия, в прошлом — на 14,5 млрд, общий пакет заказов на ближайшие годы — где-то 50 млрд долларов», — сказал Путин.

«И интерес к нашему оружию, особенно после операции ВКС в Сирии, резко возрос. По нескольким видам вооружений мы не можем выполнить запросы внешнего рынка, скажем, по системам ПВО, и именно по этом и в том числе поэтому были вынуждены построить три новых производства этой техники», — отметил президент.

«В Сирии вскрылись некоторые недостатки, и их немало. Более того, в ходе применения боевой техники в боевых условиях специалисты выезжали на место и доводили эту технику до нужных кондиций», — добавил президент.

Прямая линия с президентом проходит в этом году в 14-й раз. На нее поступило несколько миллионов вопросов со всей страны. Операторы колл-центра продолжают их принимать и во время прямого эфира.