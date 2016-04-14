Москва, 14 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. «Я не считаю наше правительство слабым. Проблем много, правительство и Центробанк работают профессионально», — заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии 14 апреля 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Это сложная работа. Я сам работал в правительстве, это самое сложное, что у нас есть. Но и самое интересное. Конечно, много нужно сделать, чтобы работа была лучше. Мы много обсуждали этот вопрос. И наше общее мнение заключается в том, что у нас не хватает целевого метода в работе министерств и ведомств», — отметил Путин.

«То есть, общая задача стоит, но то, как мы двигаемся к цели — не понятно. Подчас все вязнет в текучке сегодняшнего дня вместо того, чтобы отслеживать — вот цель такая-то, такой-то параметр должен быть достигнут для такого-то министерства или ведомства к такому-то времени. Что сделано за квартал, за полгода, за год, за какой-то более длительный период. И тогда будет ясно, кто как работает, кто за что должен отвечать и какими методами на него можно воздействовать. Вот этого точно не хватает и мы должны совершенствовать эту работку. Не только в правительстве, но и во всем государственном аппарате», — уверен президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года проходит традиционная прямая линия президента Владимир Путин. В ходе мероприятия в прямом эфире президент отвечает на вопросы жителей России.

В 2016 году прямая линия президента проходит в 14 раз.

В 2015 году за 3 часа 57 минут Путин успел ответить на 74 вопроса, которые касались как региональных, так и общероссийских и международных проблем. Наиболее часто россияне задавали вопросы, связанные с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения.