Москва, 14 апреля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В политической системе США есть серьезная проблема — в ней нет полной сменяемости власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе 14-й ежегодной «Прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Отвечая на вопрос о том, могут ли в России появиться новые политические партии и лидеры, Путин отметил, что не видит проблемы в стабильном составе политических сил в стране — это происходит и в «странах развитой демократии».

В качестве примера он привел семейные кланы Бушей и Клинтонов, которые доминируют в американской внутренней политике уже не один десяток лет. «Где там сменяемость? Как у нас говорят, муж и жена — одна сатана. Они там будут руководить», — сказал Путин, имея ввиду два срока у власти Билла Клинтона и его жену, которая претендует на пост президента США.

Это не «совсем уж плохо, здесь есть плюсы и минусы», сказал Путин.

Напомним, последняя «прямая линия» с президентом России прошла 16 апреля 2015 года. Эфир, длившийся около 4 часов, посмотрели более 8 млн российских граждан старше 18 лет. Глава государства успел ответить на 74 вопроса.