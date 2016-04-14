Челябинск, 14 апреля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. СКР начал проверку по факту невыплаты зарплаты на челябинском предприятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Сотрудник предприятия сообщил о невыплате более трёх месяцев работникам завода «Уралавтоприцеп». СКР обещает дать происходящему уголовно-правовую оценку и приняты меры по скорейшему и полному погашению задолженности.

В своём ответе рабочему Владимир Путин отметил, что автомобильная отрасль одна из тех, которых кризис коснулся сильнее всего. Он подчеркнул, что на поддержку автопрома в бюджете страны уже выделены средства.

Напомним, прямая линия проводится сегодня, 14 апреля, уже в четырнадцатый раз.