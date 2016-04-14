Москва, 14 апреля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Президента РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 14 апреля заявил, что «нам нужно ударить, прежде всего, по бездорожью и разгильдяйству».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Так он ответил на вопрос, по кому еще должны ударить ВКС РФ. «Если мы сделаем это хорошо, то тогда наши ВС будут действительно непобедимыми и лучшими в мире», — считает глава государства.

«Тогда они будут такими, какими мы хотим их видеть: они будут компактными, не дорогостоящими и современными». Тогда мы вспомним, что «от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней», сказал Путин.

Напомним, сегодня президент России в четырнадцатый раз проводит «прямую линию» с согражданами. Впервые в прямом эфире он общался с соотечественниками 24 декабря 2001 года.

Во время прошлогоднего теледиалога Владимиру Путину за 4 часа удалось ответить на 74 вопроса.