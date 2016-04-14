Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. XXII Российский кинофестиваль «Литература и кино» открывается сегодня в городе Гатчина Ленинградской области. В программе киносмотра — фильмы-экранизации, в основу которых легли произведения классической и современной литературы, а также картины, рассказывающих о жизни и творчестве писателей и поэтов.

Василий Григорьевич Перов. Портрет писателя Федора Михаиловича Достоевского. 1872

Церемония открытия состоится в гатчинском кинотеатре «Победа», где вниманию зрителей будет представлен художественный фильм «Соврешь-умрешь», снятый по мотивам повести «Одноклассники». Картину представят режиссер фильма Алан Догузов и автор книги Юрий Поляков.

«В этом году фестивалю «Литература и кино» уже двадцать два года. Наша главная цель — показать переход литературного произведения в совершенно иной вид искусства — кинематограф. В смотре принимают участие только фильмы-экранизации либо картины о деятелях культуры», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор кинофестиваля Анна Моденова.

В конкурсной программе смотра примут участие 23 фильма, снятые за последний год режиссерами из России, Украины и США. За главный приз киносмотра «Гранатовый браслет» поборются такие картины как «Синдром Петрушки»Елены Хазановой с Евгением Мироновым в главной роли — экранизация одноимённой книги Дины Рубиной, «Контрибуция»Сергея Снежкина — фильм по мотивам повести Леонида Юзефовича; «Память осени»Андрея Соколова по роману Александра Звягинцева «Последний идол» и другие. Жюри конкурсного показа кинофестиваля возглавит режиссер Сергей Урсуляк.

В 2016 году Россия отметит 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Одним из почётных гостей фестиваля станет правнук писателя Дмитрий Достоевский. «Приглашать в гости потомков знаменитых писателей и поэтов — новая традиция киносмотра. В прошлом году нас посетили сын Константина Симонова и внук Михаила Шолохова, а в позапрошлом — внучатый племянник и полный тезка Михаила Лермонтова. Гости традиционно участвуют в круглом столе, проводят творческие встречи, в том числе с детьми. В этом году, как Вы уже догадались, речь пойдёт о творчестве Фёдора Достоевского», — говорит Анна Моденова.

На фестивале также выступят народные артисты России Аристарх Ливанов и Лариса Удовиченко, кинокритик Давид Шнейдеров. В библиотеках и школах Гатчины и района творческие встречи проведут писатели Валерий Попов, Лев Рубинштейн, Валентин Курбатов.

«Одним из главных событий программы станет ретроспектива, посвящённая самому началу зарождения кино в России, в неё вошли фильмы с участием знаменитой актрисы немного кино Веры Холодной. Этим фильмам уже 99 — 100 лет. Другая ретроспективная программа представляет из себя классику советского кино. Более 20 фильмов. Это и «Дети капитана Гранта», и «Волга-Волга», и «Подкидыш», и многие другие картины», — комментирует директор фестиваля.

Церемония закрытия и награждения победителей конкурсной программы состоится 20 апреля. Главный приз фестиваля — статуэтка «Гранатовый браслет». Напомним, в 2015 году обладателем гран-при стала драма Ивана И. Твердовского «Класс коррекции», экранизация одноимённой повести Екатерины Мурашовой.

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