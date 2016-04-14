Москва, 14 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Обещаю, что обязательно добьюсь того, чтобы правоохранительные органы занялись вопросом обманутых дольщиков и обратили на это особое внимание, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отвечая на вопрос жительницы Московской области, оказавшейся обманутым дольщиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Неизвестно чем, это всё закончится, но работать правоохранительные органы по расследованию действий строителей-мошенников будут интенсивно», — отметил Путин.

Как объяснила звонившая женщина, мошенничество с жильем произошло в Солнечногорском районе Московской области в микрорайоне «Белый город». Без жилья остались 850 семей. Строители собрали 4,5 млрд рублей на строительство двух поселков «Белый город» и «Немецкая деревня», начали строительство, а потом просто бросили, присвоив деньги дольщиков.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня. 14 апреля, Владимир Путин отвечает на вопросы жителей России. Это уже 14-я «Прямая линия президента РФ». В 2015 году Владимиру Путину было задано более 2,3 миллиона вопросов. «Прямая линия с президентом РФ» прошла 16 апреля, она длилась 3 часа. В прямом эфире Путин ответил на 55 вопросов.