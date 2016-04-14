Анкара, 14 апреля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Турции живет самый красивый в мире, по версии пользователей соцсетей, кот, сообщает Daily Mail.

buzzral.com Коби. Самый красивый кот

Кот породы турецкий ван покорил поклонников прежде всего красотой своих глаз — они у него разного цвета, один голубой, второй — зеленый.

Хозяйка героя Instagram по кличке Алош считает, что он «просто прекрасен». Бурджу Кайнак говорит, что в ее питомца влюбляются все без исключения.

Со зрением у Алоша все в порядке, у него гетерохромия голубого глаза, в нем не хватает пигмента меланина.