В Самарской области разбился самолет АН-2: погиб летчик
Самара, 14 апреля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Следователи и криминалисты СКР региона выехали на место происшествия — в село Марьевка, возле которого летчик АН-2 14 апреля совершил аварийную посадку, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Самолет АН-2
По предварительным данным самолет совершил аварийную посадку сегодня около 14:20 по московскому времени. Вместе со следователями на место происшествия выехали спасательные службы и представители транспортной прокуратуры. Проводится осмотр места происшествия и выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.