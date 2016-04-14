Самара, 14 апреля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Следователи и криминалисты СКР региона выехали на место происшествия — в село Марьевка, возле которого летчик АН-2 14 апреля совершил аварийную посадку, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте, передает корреспондент ИА REGNUM.

psut.sledcom.ru Самолет АН-2

По предварительным данным самолет совершил аварийную посадку сегодня около 14:20 по московскому времени. Вместе со следователями на место происшествия выехали спасательные службы и представители транспортной прокуратуры. Проводится осмотр места происшествия и выполняется комплекс иных проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия.

По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.