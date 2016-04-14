Москва, 14 апреля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. На вопрос жителя Дагестана Абдурахмана Хабчаева о том, для чего была создана новая структура — Национальная гвардия, в ходе прямого эфира с гражданами России Владимир Путин ответил, что идея ее создания обсуждалась давно — необходимо было поставить под контроль оборот оружия в стране. «Теперь все сосредоточено в руках одной структуры: и Внутренние Войска, и охрана и т.д. Мы сможем избежать параллельной работы, ведь раньше борьбой с наркотиками занимались и ФСКН, и МВД. Мигрантами занимались ФМС и МВД», — отметил Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

При этом, по словам президента, в силу значимости задач, которые решали эти структуры, массового сокращения оперативного состава не будет. Будет проведена оптимизация, но за счет обслуживающих структур, бухгалтерии и других, отметил глава государства.

Напомним, 6 апреля 2016 года Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект о создании в России Национальной гвардии на основе МВД. В функции Нацгвардии будет входить борьба с терроризмом, организованной преступностью. Новая структура будет привлекаться к выполнению задач с оружием в руках по прямому решению президента России.

Сегодня, 14 апреля, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы граждан России. В 2016 году прямое общение проходит уже в 14-й раз. Первый прямой эфир с президентом РФ состоялся 24 декабря 2001 года. Жители России задали Владимиру Путину 400 тысяч вопросов. Трансляция «Прямой линии» длилась 3 часа 57 минут. За это время Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов, заданных в ходе прямых включений из разных точек страны, по телефону, а также поступивших на сайт «Прямой линии».

При подготовке к сегодняшнему прямому эфиру жители России уже задали президенту более 2 млн 300 тыс. вопросов.