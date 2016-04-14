Лондон, 14 апреля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Российские пилоты самолета Су-24, которые пролетели возле американского эсминца Donald Cook, ответственны за создание «опасной ситуации». Об этом, как передает Sputnik, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в Лондоне.

aboluowang.com Су-24

«Такое поведение небезопасно и непрофессионально», — добавил Столтенберг.

Ранее в военном ведомстве США завили, что 12 апреля российский бомбардировщик Су-24 дважды пролетал на «крайне близком» расстоянии от эскадренного миноносца США Donald Cook.

Из-за этого «ЧП» был прерван тренировочный полет польского вертолёта, базировавшегося на борту корабля.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что данный «воздушный инцидент» совершенно не соответствует профессиональным нормам военных, действующих поблизости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве.

Российская сторона пока комментариев не дает.

Читайте также: Эсминец США «Дональд Кук» вновь стал посмешищем

Читайте также: Командование ВС США в Европе показало, как Су-24 летал над «Куком»