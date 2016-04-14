Вашингтон, 14 апреля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Вопрос, который задала президенту России во время «Прямой линии» 12-летняя девочка Варя о выборе между двумя тонущими президентами, прокомментировали в западных СМИ. Девочка спросила, кого бы стал первым спасать президент России Владимир Путин, если бы одновременно на его глазах начали тонуть президент Украины Пётр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Телеканал CNN назвал вопрос каверзным и достойным философа Макиавелли. Вопрос прокомментировал старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс.

«Президент дал весьма остроумный ответ, сказав, что протянет руку помощи любому, кому она нужна, но спасти людей, которые твердо вознамерились утонуть, невозможно. Довольно забавно ответил президент», — сказал он. Чанс отметил, что получилось очень «по-макиавеллиевски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин ответил на вопрос о гипотетической ситуации, когда тонут два президента — Эрдоган и Порошенко, и нужно кого-то спасать первым, что решившего утонуть невозможно спасти.

Никколо Макиавелли — итальянский мыслитель, философ, писатель и политический деятель XV века. Выступал сторонником сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств. Макиавеллизм ассоциируется с хитростью и каверзностью.