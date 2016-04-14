Москва, 14 апреля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Россия заинтересована в полноценной работе как с Арменией, так и с Азербайджаном, поэтому государство как ни какое другое заинтересована в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Россия кто бы чего ни говорил заинтересована в решении этого вопроса, потому что мы хотим полноценно работать как с Азербайджаном, как и с Арменией. У нас в России проживает очень большое количество армян и азербайджанцев, счет идет на миллионы. Слава богу, на территории России у нас никаких проблем», — отметил президент.

«Более того, я знаю армян и азербайджанцев, которые несмотря на трагические события продолжают очень добрые межличностные отношения», — подчеркнул Путин.

«Россия будет вносить свой посильный вклад (в урегулирование конфликта)», — заверил президент. «Но, разумеется, конечное решение должно быть за народом Армении, за народом Азербайджана», — заявил президент РФ.

Он напомнил, что несколько лет назад практически удалось подобраться к тому, чтобы найти компромисс с обеих сторон. «Оказалось, что это не так», — констатировал президент. «В рамках международных структур будем работать, и в двустороннем порядке будем продолжать это сотрудничество, деятельность по урегулированию карабахской проблемы», — отметил Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 апреля президент РФ Владимир Путин принял участие в ежегодной «прямой линии» с жителями, представителями власти, бизнеса и культуры. В 2015 году онлайн трансляцию, которая длилась 4 часа, посмотрели более 8 млн человек. Тогда Путин дал ответы на 74 вопроса.