Москва, 14 апреля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» прокомментировал формирование на Украине нового правительства во главе с Владимиром Гройсманом.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Я ничего не думаю о новом украинском правительстве, я даже не знаю его состав и приоритеты», — заявил Путин.

В этом контексте он напомнил, что в 2014 году Кабмином Яценюка был принят план действий из 9 пунктов. «Выполнено, да и то не полностью, лишь 2… Результаты тяжелые», — констатировал президент.

«Надеюсь, что новое правительство сделает выводы и будет действовать прагматически в интересах народа», — добавил Путин.