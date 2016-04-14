Москва, 14 апреля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Оптимизация в рамках передачи деятельности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы РФ является неизбежным процессом, который, однако, продиктован рациональными соображениями. Об этом 14 апреля в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Никаких массовых сокращений не будет. Оптимизация неизбежна. Что касается ФСКН, то есть следственное подразделение, и оно должно влиться в следственное управление МВД. Здесь возможна какая-то оптимизация. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что состав нельзя сокращать, но мы сможем избежать параллельной работы МВД и ФСКН, поскольку МВД тоже занималось борьбой с наркотиками. Зачем параллельно делать ту же работу?», — сказал Путин.

По его словам, вопрос передачи двух ведомств под крыло МВД РФ обсуждался в ходе заседания Совета безопасности РФ: «Никаких сбоев в выдаче паспортов и других документов не будет. Отследить миграционные потоки без МВД невозможно, а с учётом миграционных тенденций внимание государства должно повышаться. Такими соображениями были продиктованы эти решения. Мы обсуждали эту тему на Совете безопасности РФ».

Напомним, в начале апреля стало известно, что ФСКН и ФМС переводятся под ведомство МВД. Данные структуры получили новых руководителей. Вместе с тем, до сих пор неизвестно, получат ли новые должности экс-глава ФСКН Виктор Иванов и экс-руководитель ФМС Константин Ромодановский.