Ирбит, Свердловская область, 14 апреля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Свердловской области уровень воды в реке Ница превысил опасный и достиг 744 сантиметров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Алексей Саврасов. Ранняя весна. Половодье. 1868

На 16:00 по местному времени уровень воды в районе Ирбита составлял 744 сантиметра. Зона подтопления существенно увеличилась: 167 придомовых территории и 53 жилых дома затоплены. Эвакуированы 67 человек, в том числе девять детей. В основном они разместились у родственников.

Напомним, по данным на 08:00 уровень воды составлял 734 сантиметра. Таким образом, он возрос на 10 сантиметров.