Берлин, 14 апреля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Новый BMW X5 будет разработан на той же базе платформы CLAR, что и будущий BMW X7, появление которого запланировано на 2018 год, сообщает издание Motoring со ссылкой на управляющего директора австралийского подразделения BMW Марка Вернера.

carrrsmag.com BMW X5

По его словам, точная дата премьеры нового BMW X5 еще не назначена, но уже известно, что жизненный цикл кроссовера текущего поколения окажется небольшим. Причина в том, что в компании BMW планируют полномасштабное обновление всех моделей Х.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что новый BMW X5 будет существенно легче за счет использования алюминия в конструкции и станет более вместительным, чем предшественник. По непроверенной информации, модель оснастят теми же моторами, что и BMW X7, включая двигатель V12. Кроме того, BMW X5 может выйти и в гибридной версии, а самая мощная модификация с обозначением М способна будет выдавать мощность около 600 лошадиных сил.