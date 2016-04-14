Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. По фактам нарушений и задержек зарплат на рыбном комбинате «Островной» в Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Такая информация была озвучена в эфире прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Сообщение сопровождалось смехом в зале.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Читайте также: Путину — с Сахалина: Рабочих рыбзавода брали в рабство на острове Шикотан

Новость о том, что расследуется уголовное дело в отношении руководителя предприятия, опубликована на сайте региональной прокуратуры и датирована 13 апреля. По информации надзорного ведомства, факты задолженности по заработной плате перед 229 работниками были вскрыты на ООО «Островной Рыбокомбинат» и ЗАО «Рыбокомбинат Островной» в марте 2016 года. Общая сумма долга работникам предприятий тогда составила почти 10,6 миллиона рублей и после вмешательства прокуратуры сократилась на треть.

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко счёл недостаточными усилия, которые прикладывали для решения этой проблемы областные ведомства, курирующие вопросы труда, занятости населения, а также рыболовства. Он поручил в течение двух недель решить проблему долгов по зарплате ЗАО «Рыбокомбинат «Островной». Долг, который компания накопила перед 53 работниками, составляет около 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У нас есть механизмы поддержки для предприятий, занимающихся выпуском консервной продукции, — сказал губернатор Сахалина. — Их нужно было задействовать в ситуации с рыбокомбинатом. Это важное для региона предприятие, на нем работают жители нашей области. Необходимо использовать все возможности, чтобы сотрудники компании получили свою зарплату вне зависимости от того, оказался удачным лов сайры или нет. Решение проблемы задолженности на рыбокомбинате поручено проконтролировать главе правительства Сахалинской области Вере Щербине».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прямой линии с Владимиром Путиным сотрудники рыбкомбината «Островной» на о. Шикотан в Сахалинской области пожаловались на то, что устраиваясь работать на предприятие, фактически оказывались в рабстве: им на несколько месяцев задерживали зарплаты, из которых при этом удерживали деньги на проживание. «Людей туда возят обманом через кадровые агентства, условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют», — сообщили рабочие. Выехать с острова без денег люди не могли. Помощи от прокуратуры, куда они жаловались, по словам работников, они также не получили. Президент дал поручение проверить соответствие занимаемой должности прокурора региона, не отреагировавшего на жалобы людей, извинился перед ними и обещал разобраться в ситуации.