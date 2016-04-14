Ярославль, 14 апреля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Будущее 500 ярославских студентов Московской академии предпринимательства оказалось под вопросом. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от самих учащихся, их ВУЗ лишен аккредитации, а студентам предложено либо отчисляться, либо переходить в университет «Синергия» на дистанционную форму обучения, т.к. у «Синергии» филиала в Ярославле нет.

«Стоимость обучения в ярославских вузах ниже, при том, что их затраты существенно выше, чем у «Синергии» с ее дистанционным обучением. У «Синергии» филиала здесь нет. Но по закону лишенный аккредитации вуз должен заключить договоры с другими вузами, чтобы студенты могли перевестись, ничего не теряя. Нас все ярославские вузы готовы принять, но им нужна «бумажка» от нашего вуза, договор или соглашение. Но наша Академия заключила договор только с «Синергией». Т. е. нам этот вариант навязывают, нам говорят: «не хотите, валите куда хотите». Соответственно, в другие вузы мы перевестись не можем, или только на общих основаниях, «с улицы», на 1 курс, хоть и отучились несколько лет. Из примерно 600 ярославских студентов перейти в «Синергию» выразили готовность только 100. Остальные договор с ними не подписали, они хотят учиться в ярославских вузах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM координатор недовольных студентов, студент направления «информационные технологии» Дмитрий Буровцев.

В университете «Синергия» проблем в ситуации безальтернативного перевода не видят.

«Не обязательно студент должен идти в университет «Синергия», он может пойти в любое высшее учебное заведение России. Его права будут полностью соблюдены, справку об обучении он получит в течение трех дней согласно Закону об образовании, — считает проректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Но со справкой, объясняют студенты, их возьмут в другой вуз лишь на общих основаниях, т. е. на первый курс. Дмитрий и другие активные студенты МосАП обратились в Ярославское отделение «Молодой гвардии», где им пообещали помощь.

«Мы ходили на общую встречу, человек 100 было, разговаривали с руководством Академии предпринимательства. Там есть явные нарушения по процедуре, не учитывают интересы ребят, ущемляют их. Позиция ликвидируемой Академии предпринимательства не позволяет студентам без отчисления перейти в ярославские вузы. До сих пор студентов вообще не известили официально МосАП о закрытии. Были им какие-то частные звонки от «Синергии». Для более глубинного анализа действий руководства академии я как депутат Ярославской областной думы обратился в региональную прокуратуру. Я прекрасно понимаю, что у московских вузов в этой ситуации есть коммерческий интерес, образование же платное, но ущемляются права студентов, их не устраивает форма и качество образования, которые им предлагают», — разъяснил ситуацию депутат Ярославской областной думы, руководитель ярославского отделения «Молодой гвардии» Антон Капралов.

Работа ярославского филиала МосАП на сегодняшний день прекращена. Занятий в четырехэтажном корпусе на улице Промышленной, 1 не проводится. Студенты ждут своей участи.