Москва, 14 апреля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за пожелания долгих лет бабу Зину и пожелал ей и всем гражданам РФ долголетия.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Я заметил очень интересное послание я его прочитаю: «Долгих лет жизни вам. Баба Зина». «Баба Зина, я полагаю, желает долгих лет жизни не только всем присутствующим в студии, но и всем гражданина РФ», — отметил Путин.

«А мы в свою очередь давайте поблагодарим бабу Зину за послание и выразим надежду на то, что и ее здоровье останется в целости, сохранности», — завершил «прямую линию» Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Владимир Путин проводит ставшую уже традиционной прямую линию, в ход которой отвечает на вопросы россиян. В 2016 году прямая линия проводится уже в 14 раз. Вопросы президенту поступают из всех регионов России.

В 2015 году в ходе прямой линии за 4 часа президент РФ успел ответить на 74 вопроса.