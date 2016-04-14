Москва, 14 апреля, 2016, 14:59 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии с президентом обещал обсудить с главой Ставропольского края изъяны в региональном законодательстве, из-за которого многодетная семья из Ставрополя лишилась земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время прямой линии президент РФ прочитал в бегущей строке вопрос из Ставрополя, в котором многодетная семья, сообщает, что получив участок земли под строительство жилья, семья лишилась его. Землю «отобрали из-за регионального закона».

«Если многодетная семья, как у нее можно отобрать участок. Я не понимаю. Надо обязательно поговорить с Владимиром Владимировичем (Владимировым — прим. ИА REGNUM), это мой тёзка, мы это обсудим», — сказал президент.

Ранее во время форума Общероссийского народного фронта в Ставрополе перед президентом была озвучена проблема не оснащенности коммуникациями земель, предоставляемых многодетным семьям. Тогда местные общественные организации попросили президента проработать вопрос единых техтребований к выделяемым землям для такой категории граждан.

Напомним, 14 апреля президент Владимир Путин проводит 14 прямую линию, в ход которой отвечает на вопросы россиян. Вопросы президенту поступают из всех регионов России. В 2015 году в ходе прямой линии за 4 часа президент РФ успел ответить на 74 вопроса, связанных с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения.