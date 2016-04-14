Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Государственную границу на территории Ростовской области в прошлом году пересекли почти 10 млн мигрантов. Эти данные ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 14 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Как сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев, 85% из общего числа мигрантов являются гражданами Украины. Прежде всего, это связано со сложной ситуацией в Донбассе. И это неудивительно, так как с территорией сопредельного государства у донского региона самая большая протяженность — около 700 километров.

«В некоторых районах области отмечено увеличение административных правонарушений, совершенных мигрантами», — отметил Корнеев.

Напомним, что в 2015 году число административных преступлений, связанных с миграцией, увеличилось более чем на 40%. Некоторые муниципалитеты вызывают особую тревогу — показатель вырос на 70−80%.