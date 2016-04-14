Москва, 14 апреля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Комментируя ситуацию с «панамскими документами» во время «Прямой линии», президент России Владимир Путин коснулся вопроса виолончелиста Сергея Ролдугина, который, согласно опубликованным скандальным документам, является обладателем дорогих музыкальных инструментов, миллиардером и нарушителем закона.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин отметил, что Ролдугин не нарушал и не нарушает закон и никому не давал взяток: ни чиновникам, ни президенту. Виолончелист покупал дорогие и качественные музыкальные инструменты, которые потом передавал государству. Он до сих пор ещё не расплатился за все инструменты.

«У нас можно представить взятку борзыми щенками, но скрипками и виолончелями… не слышал», — сказал Путин. Путин отметил, что, обвиняя Ролдугина, «деятели попали пальцем в небо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в СМИ были опубликованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Ролдугин оказался в списке «Панамских документов». Оказалось, что музыкант является миллиардером. Между тем, как заявил сам виолончелист и педагог, ему приходилось выбивать деньги для покупки хороших инструментов у состоятельных людей.

«Я ходил и клянчил у всех, у кого мог, т.к. инструменты стоят дорого… А я только хотел, чтобы были самые лучшие инструменты, самые лучшие профессора, самые лучшие залы», — рассказал Ролдугин.

Наступил момент, когда меценаты предложили Ролдугину долю в бизнесе, чтобы «уже не клянчить, а иметь собственные деньги» на поддержку русской музыкальной школы.