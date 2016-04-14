Москва, 14 апреля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» вновь прокомментировал скандал с «панамскими офшорами».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Такое впечатление, что ее (информацию об офшорной деятельности) готовили даже не журналисты, а юристы: и по стилю изложения, и по фактам, — сказал глава государства. — Ведь они конкретно никого ни в чем не обвиняют — в этом все и дело. Они просто наводят тень на плетень».

Президент добавил, что авторы вброса о Сергее Ролдугине и офшорах «попали пальцем в небо, а может и в другое место», поскольку даже не могли себе представить, что музыкант может потратить все заработанные финансовые средства на приобретение антикварных музыкальных инструментов, которые, тем более, он оформляет сейчас в собственность государства.

Путин отметил, что на приобретение инструментов мужчина истратил «больше, чем у него было, и остался должен тем структурам, через которые он это приобретал».

«Эти вещи, о которых я говорю, — они индивидуальные, они по списку, понятно всем коллекционерам, где и у кого они находятся, — говорит Путин. — Продать или как-то реализовать невозможно».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в четырнадцатый раз. Задать вопрос президенту можно было позвонив по общему телефонному номеру, через специальную интернет-форму, записав видеообращение, с помощью SMS и MMS или через социальные сети. Центры обработки сообщений будут работать вплоть до окончания прямой линии.