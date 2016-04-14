Вашингтон, 14 апреля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Международная группа ученых выявила растительный фермент, генное воздействие на который может стать основой новой технологии получения топлива, сообщает журнал Nature Communications.

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Этот фермент регулирует интенсивность выработки углеводородов у водорослей Botryococcus braunii. Под воздействием этого фермента водоросли могут выделять горючие материалы, которые можно использовать в разных видах топлива.

Водоросли Botryococcus braunii распространены на шести континентах. Но горючие вещества они вырабатывают в очень небольших количествах.

Ученые предлагают внедрить ген, стимулирующий выработку такого фермента, в более производительные растения.

Теперь ученые работают над способом перенесения генетической информации, стимулирующей генерацию топлива. Если их работы увенчаются успехом, то углеводороды можно будет выращивать на любой грядке или в саду.