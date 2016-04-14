Ставрополь, 14 апреля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае цена на бензин выросла в марте на 1% и составила в среднем 36,33 рубля за литр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

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Цена на бензин в Ставрополе — одна из самых высоких на Северном Кавказе.

На сегодня в регионе бензин автомобильный марки АИ-92 стоит 35,07 рублейза литр, бензин АИ — 95 и выше — 38,47, дизельное топливо — 33,62, Газовое моторное топливо — 16,12 рублей за литр (снижена на 1%).

При росте цены в марте, с декабря минувшего года цена на бензин в среднем снизилась на 0,1%.

В Ставрополе средняя цена на бензин выше среднерегиональной стоимости — 36,94 руб. за литр.

Среди городов-столиц Северо-Кавказского федерального округа самый дешевый бензин, по прежнему, в городе Грозном (33,29 за литр), самый дорогой — в Нальчике (37,29 за литр).

Всего за период с 28 марта по 4 апреля 2016 года бензин подорожал в 51 региональном центре. Наиболее значительно в Калининграде — на 1,5%, Брянске — 1,2% и Томске — 1,1%.

При этом подешевел бензин в Магадане на 2%, Екатерин бурге, Мурманске, Чебоксарах — на 0,1−0,2%.

В Анадыре (Дальневосточный федеральный округ), как прежде, остается самая высокая цена в России (53,12 руб. за литр), самая низкая — (32,83 руб. за л) в Кургане (Урал).