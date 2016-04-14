Омск, 14 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. «Ситуация с состоянием дорог и в городе, и на селе — близка к катастрофической. Это связано во многом с хроническим недофинансированием дорожного строительства в прошлые годы», — заявил губернатор Омской области Виктор Назаров, комментируя затронутую на «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным тему состояния омских дорог.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В этом году, несмотря на сложное финансовое положение, мы делаем все, чтобы выделить необходимые средства на ремонт и восстановление дорог, чтобы направить их Омску, надеюсь, что мэрия не останется в стороне», — отметил Виктор Назаров.

В областном правительстве ИА REGNUM сообщили, что на ремонт городских дорог в этом году выделили 1 млрд рублей, из них более 643 млн рублей после всех ступеней отбора уже отправили в городской бюджет. Объявлены аукционы на выбор подрядчиков. По словам губернатора, за счет этих средств к юбилею города (к августу 2016 года — прим. ИА REGNUM) должна быть отремонтирована 21 городская дорога.

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Также, по данным облправительства, принято решение дополнительно выделить на ремонт дорог в муниципальных образованиях 200 млн рублей.

«Важно, чтобы эти средства были использованы максимально эффективно. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области поручено в кратчайшие сроки проработать вопрос по заключения контрактов полного цикла, как сказал президент, когда подрядчик не только строит дороги, но и берет на себя их дальнейшее обслуживание. Кроме того, мы рассчитываем на расширение наших финансовых возможностей за счет увеличения отчислений акцизов на моторное топливо, о чем также сказал президент РФ Владимир Путин. В контроле над качеством строительства и ремонта дорог считаю крайне необходимым участие граждан», — подытожил губернатор.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, традиционная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным проходит сегодня, 14 апреля. В прошлом году в рамках «прямой линии» глава государства за 3 часа 57 минут ответил на 74 вопроса.