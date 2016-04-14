Москва, 14 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. На севере Сирии против террористов воюет не только правительственная армия, но и курдские боевые формирования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе 14-й ежегодной «Прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Сирийской армии не нужно улучшать этого положения, потому что она перед объявлением о перемирии сделала то, что хотела, мы им помогли, им не нужно ничего улучшать. А вот оппозиция пытается вернуть то, что она утратила. Кстати говоря, воюет там в основном не сирийская армия, а курдские формирования и некоторые другие вооружённые группировки — и между собой, и против курдов. Но мы внимательно за этим смотрим и, конечно, сделаем всё, чтобы ситуация не ухудшилась», — отметил глава Российского государства.

Вот как президент Путин охарактеризовал ситуацию вокруг Алеппо: «Проблема в том, что вокруг Алеппо очень сложная ситуация. Это стратегически важный регион Сирии. Почему? Потому что это второй по величине город и, может быть, даже промышленная столица страны. Там и так называемая вооружённая оппозиция присутствует, рядом с ней «Джабхат ан-Нусра», это международно признанная террористическая организация. Разделить их очень сложно. Ведут они себя по‑разному и в настоящее время предпринимают попытки улучшить своё положение».