Москва, 14 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум.



drive.ru Hyundai Solaris

По итогам марта 2016 года объем московского рынка новых легковых автомобилей сократился на 4,3% по сравнению с минувшим годом и составил 17,1 единиц, сообщает 14 апреля агентство «Автостат».

При этом лидером продаж в столице в марте остался Hyundai Solaris. Автомобилей данной модели в Москве было продано 1027 единиц, что на 12,7% меньше, чем в марте 2015 года.

На втором месте среди наиболее популярных автомобилей столицы — KIA Rio, их продана 981 единица, в данном случае рост продаж составил 56%.

Тройку лидеров замыкает Skoda Rapid, таких машин продано на 40% больше, чем в марте прошлого года — 612 единиц.

Далее идут Skoda Octavia (440 шт.; — 21%), Volkswagen Polo (535 шт.; +26,8%), Toyota RAV4 (410 шт.; +39,5%), Renault Duster (396 шт.; +11,2%).

Топ-10 новых автомобилей, которые предпочитают москвичи, замыкают Nissan X-Trail (377 шт.; +6,2%), Toyota Camry (370 шт.; — 3,1%) и KIA Cee’d (353 шт.; +23%).

В целом по итогам трех первых месяцев этого года рынок новых легковых автомобилей в Москве демонстрирует рост. В первом квартале было продано 48,5 тысяч машин, что на 2,8% больше, чем в том же периоде минувшего года.