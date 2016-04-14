Симферополь, 14 апреля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Севастополе Владимиру Путину всегда рады, и если президент РФ сможет посетить город как турист, то ему здесь будет, что посмотреть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил губернатор Севастополя Сергей Меняйло, комментируя заявление Владимира Путина о том, что он может приехать в Крым «на несколько дней».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Владимир Путин сам определит, что и где ему посмотреть, если у него появится возможность посетить Крым в этом году. Мы всегда рады предложить ему к осмотру туристические объекты Севастосполя, у нас их очень много. Ранее президент уже знакомился с античным городом Херсонес. Мы всегда рады его принять».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Ялты, сказал, что готов приехать в Крым. «В Крым обязательно приеду как минимум на несколько дней, в том числе и для отдыха», — сказал Путин.