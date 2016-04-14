Иерусалим, 14 апреля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Армянская община Израиля проведет 14 апреля акцию протеста перед зданием министерства иностранных дел в Иерусалиме против продажи Израилем Азербайджану новейших видов вооружения, сообщает izrus.co.il.

nkrmil.am Сбитый карабахской армией азербайджанский беспилотник 2 апреля

В частности, речь идет о беспилотных летающих аппаратах — главном достижении инженерной мысли израильского военно-промышленного комплекса.

Как пишет израильский сайт, по пока что непроверенным данным, в последнее время Израиль поставил Азербайджану военных БПЛА на сумму 5 миллиардов долларов.

Согласно специалистам, в ходе четырехдневной войны 2−5 апреля в Нагорном Карабахе израильские беспилотники были эффективно использованы азербайджанской стороной как в плане уничтожения живой силы с помощью ударных БПЛА, так и разведки. Так, 5 апреля, по сообщению Министерства обороны Армении, азербайджанский боевой беспилотный летательный аппарат нанес удар по автобусу, в котором ехали армянские добровольцы. 7 человек убиты. В сетях также появилась информация об операторстве дронами израильскими инструкторами.

Также на днях армянская служба радио «Голос Америки» сообщила о поставках в Азербайджан новейших противотанковых ракет с лазерным неведением за два дня эскалации конфликта.

Постыдные оружейные сделки Израиля с Азербайджаном продолжаются уже 10 лет, — заявил израильский историк Яхир Аурон.

«Думаю, что подобная линия в израильской политике будет продолжена и в дальнейшем. Я лично неоднократно пытался воздействовать на подобные постыдные для моей страны сделки, однако, к моему великому сожалению, мои попытки успехом не увенчались. Единственное, что мне удалось сделать — это опубликовать в Израиле статьи, в которых я выражал свое личное мнение об оружейной политике моей страны. Я побывал и в Арцахе, написал обширную статью о своих впечатлениях, об этой прекрасной стране», — сообщил историк агентству АрмИнфо.

Аурон убежден, что израильтяне должны были быть в числе первых наций признавших Геноцид армян, однако, к сожалению, Израиль до сих пор в числе стран отрицающих этот факт. Меж тем, отрицая этот бесспорный факт, Израиль, по оценкам историка, предает память жертв Холокоста.

Историк более чем убежден, что общественность его страны разделяет и понимает чувства армянского народа. Аурон верит, что в один прекрасный день израильтяне все же исправят собственные ошибки и Кнессет страны признает факт Геноцида армян в Турции. «На мой взгляд, это станет большим шагом вперед в международном процессе по признанию этой общечеловеческой трагедии», — подытожил израильский историк.