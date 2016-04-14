Москва, 14 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Фермер из Воронежской области Александр Князев в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным предложил маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, специальными надписями о вреде этого продукта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Владимир Путин поддержал эту инициативу, заявив, что потребитель должен знать, что он потребляет.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Вопрос был задан из-за опасений фермеров, что молоко не может конкурировать с пальмовым маслом из-за стоимости, поэтому производителям выгоднее использовать сомнительный продукт.

«Не все считают, что это так вредно для здоровья, но определенное надувательство потребителя, конечно, есть, если в сыре, масле большое количество пальмового масла, а продается как натуральный продукт, то это и есть надувательство потребителя», — заявил Владимир Путин.

Однако он отметил, что вопросы подобного рода должны быть согласованы с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, поэтому необходимо, чтобы решение поддержали в Белоруссии и Казахстане. Если же по каким-то причинам этого не произойдет, правительство может ввести акциз на пальмовое масло, однако тогда это приведет к некоторому подорожанию соответствующих товаров. Другим выходом может быть договоренность с производителями о том, что они в добровольном порядке маркируют продукты, а правительство в ответ не вводит акцизы.

ИА REGNUM отмечает, что по данным на 14:00 на «прямую линию» поступило более 3 млн вопросов.