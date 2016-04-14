Москва, 14 апреля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов 14 апреля пребывают под умеренным давлением, несмотря на то, что данные по коммерческим запасам из США, опубликованные днем ранее, оказались достаточно позитивными, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на нефть

«Данные по запасам от EIA оказались достаточно позитивными. Однако цены практически полностью их проигнорировали и даже стали терять позиции. Похоже, что после бурного роста почти на 20% с середины предыдущей недели участники рынка предпочитали фиксировать прибыли после касания к психологически важной отметке в 45 долларов за баррель», — сказал эксперт.

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«К тому же сейчас сложилась высокая неопределенность относительно возможных итогов переговоров в Дохе. Позиция Саудовской Аравии меняется как морская погода и есть достаточно осязаемые риски, что соглашения по заморозке добычи не будет. Все это делает текущие относительно высокие уровни привлекательными для фиксирования прибыли», — отметил Полховский.

«При неблагоприятном развитии событий котировки могут проверить на прочность сопротивление в районе $40 за баррель и если смогут его преодолеть, то быстро снизиться в район $35−37. Закрепиться ниже пока им будет сложно. В случае если встреча в Дохе все же закончится подписанием соглашения, то котировки могут двинуться в районе $50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 апреля, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне снижались на 1,1% и пребывали на уровне 43,40 доллара за баррель. Одновременно майские контракты WTI дешевели на 1,5% и находились в области 42,14.