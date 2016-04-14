Москва, 14 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Матч за Суперкубок России-2016 состоится 23 июля в Москве на стадионе ЦСКА, строительство которого завершается.

eurosport.com Суперкубок России

Кроме того, сообщается о начале 1/16 финала Кубка России-2016/2017, стартующем 21 сентября. На этой стадии турнира болельщики увидят борьбу клубов элитного дивизиона. Финал Кубка России назначен на 14 мая.

Также в 2016 году состоятся матчи 1/8 финала, а следующие стадии турнира пройдут уже весной следующего года.

Заключительный тур первой части сезона назначен на 11 декабря, когда закончится групповой турнир Лиги чемпионов.

Первый весенний тур в 2017 году запланирован на 5 марта.

Стоит отметить, что этот календарь не является окончательным, а его последний вариант с точными датами и парами команд, появится не ранее, чем за месяц до старта чемпионата.