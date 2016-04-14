Вологда, 14 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Работы выполнят местные строительные компании, а цены на жилье застройщики обещают сохранить на среднем по городу уровне. Сейчас стоимость квадратного метра в Вологде — от 35−38 тысяч рублей.

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На градсовете в областной столице утвердили планировку III Южного микрорайона Вологды. Со временем в районе улиц Конева и Архангельской появятся дома общей площадью 283 тысячи квадратных метров жилья, а жить в микрорайоне будут 11 тысяч вологжан. Запланировано строительство школы и детских садов на 720 мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM с градсовета Вологды.

«Южное направление для жилищного строительства — для нас одно из самых перспективных. Все новые микрорайоны проектируются комплексно: с учетом того, чтобы вологжанам было удобно и комфортно в них проживать. Там должны быть построены и соответствующая социальная инфраструктура, и школы, и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, и зеленые зоны, и, разумеется, достаточное количество парковочных мест», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Вологды Евгений Шулепов.

По прогнозам в этом году в областной столице строители сдадут 250 тысяч квадратных метров жилья. По состоянию на середину апреля уже сданы 120 тысяч «квадратов».

Кроме того, в этом году в городе будут достроены два детских сада: на улицах Псковская и Доронинская. А вот работа по строительству школы на улице Северная с участием средств федерального бюджета может начаться только в 2017 году. Город рассчитывает на помощь по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».

Добавим, что в минувшем году в Вологодской области сдали порядка более 700 тысяч квадратных метров жилья. Вкупе с изменением курса валют это обвалило цены на квартиры по всему региону практически до их себестоимости — 30−35 тысяч рублей за «квадрат».