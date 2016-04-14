Ярославль, 14 апреля, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Губернатор Сергей Ястребов поможет попасть в «Артек» Илье Раевскому, который во время «Прямой линии» пожаловался Владимиру Путину на то, что не может попасть в лагерь отдыха из-за своего юного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

фото сайта Пестрецовской средней школы Илья Раевский

«Я дал поручение департаменту образования помочь Илье реализовать свой потенциал. Восьмилетний Илья, который уже учится в пятом классе, вполне может претендовать на звание «одаренного», — заявил Сергей Ястребов.

Губернатор отметил, что в Ярославской области существует система работы с одаренными детьми, работает центр «Новая школа», действует отлаженный механизм занятий, в том числе в летнее время.

По сведениям департамента образования Ярославской области, ученик Пестрецовской школы Ярославского района Илья Раевский находится в резервном списке школьников, которые этим летом должны отправиться на отдых в «Артек». В 2015 году в этом лагере отдохнули около 100 ярославских ребятишек.