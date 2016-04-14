Москва, 14 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Российский конькобежец, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Павел Кулижников должен будет вернуть медали, завоёванные им на чемпионате мира в 2016 г. в Коломне. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, сообщает sovsport.ru.

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Кулижников сдал положительные допинг-пробу на запрещённый с 1 января 2016 года препарат мельдоний. Наличие в крови препарата показала проба, А и подтвердила проба Б.

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13 апреля WADA озвучило допустимую концентрацию мельдония до 1 микрограмма в допинг-пробе. Тест должен быть сдан до 1 марта 2016 года, тогда случаи могут быть приравнены к применению препарата до 1 января 2016 года — даты запрета медикамента.

Читайте подробнее: WADA назвало максимально допустимый уровень мельдония в крови спортсменовТем не менее, Прокопец придерживается мнения, что Кулижников будет считаться нарушителем запрета на применение допинга, и его результат будет аннулирован.

«Пусть спортсмен и невиновен в данном случае, но наличие в пробе запрещенного препарата все равно считается нарушением антидопинговых правил. Так что аннулирования результатов никак не избежать», — сказал он.