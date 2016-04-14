Омск, 14 апреля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Прозвучавшее на «Прямой линии» предложение президента России Владимира Путина о необходимости «окрасить» средства региональных дорожных фондов прокомментировали в мэрии Омска.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Напомним, президенту поступил видеозвонок от омички, которая рассказала о катастрофическом состоянии омских дорог, а также напомнила, что в этом году город отпразднует 300-летие.

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В мэрии ИА REGNUM сообщили, что глава города Вячеслав Двораковский поддержал предложение президента России «окрасить» средства регионального дорожного фонда, то есть полностью запретить расходование средств из них на любые цели, которые не связаны со строительством, ремонтом или текущим содержанием автомагистралей.

Также в мэрии напомнили, что продолжается работа над продвижением законодательной инициативы об обязательном зачислении 100% штрафов, собранных за нарушения правил дорожного движения, в доходы региональных дорожных фондов. По оценкам омских властей, в регионе ежегодно собирается более 540 миллионов рублей в виде таких штрафов. В настоящее время основными источниками дорожного фонда региона являются поступления от акцизов на топливо и горюче-смазочные материалы, а также транспортный налог.

«Что касается улицы Богдана Хмельницкого, находясь на которой, омичка задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», то она включена в перечень дорог, которые подлежат первоочередному ремонту в 2016 году», — говорится в сообщении мэрии.

«В настоящее время главное управление контрактной системы Омской области проводит конкурентные процедуры для определения подрядчика для выполнения соответствующих работ», — отметил Вячеслав Двораковский.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Омской области отреагировали на критику, прозвучавшую в рамках «Прямой линии», пообещав к 1 мая отремонтировать 21 дорогу.