Киев, 14 апреля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Украинский парламент утвердил новый состав правительства страны под руководством Владимира Гройсмана. За это решение проголосовали 239 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

ctdl.com.ua Правительство Украины

В частности, на прежних должностях остались: министр обороны Украины Степан Полторак (квота президента), глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Минюста Павел Петренко, глава МИД Павел Климкин (квота президента), министерства информационной политики Юрий Стець, министерства молодежи и спорта Игорь Жданов, а также вице-премьер — министр по региональному развитию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Зубко.

Первым вице-премьером стал депутат от «Блока Петра Порошенко», представитель президента Украины в Верховной раде Степан Кубив. Пост вице-премьера занял соратник Гройсмана по работе в мэрии Винницы Владимир Кистион. Вице-премьер — министр культуры в правительстве Яценюка Вячеслав Кириленко занял должность вице-премьера. Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначена депутат от БПП Иванна Климпуш-Цинцадзе. Министр соцполитики в правительстве Арсения Яценюка Павел Розенко стал вице-премьером.

Таким образом, в новом правительстве Украины будет сразу 6 вице-премьеров.

При этом в правительстве Гройсмана появилось 10 новых министров. В частности, замглавы администрации президента Украины, представитель президента в Кабинете министров Александр Данилюк возглавил министерство финансов. Руководитель аппарата спикера Рады Александр Саенко стал министром Кабинета министров. Заммэра Винницы Андрей Рева возглавил министерство социальной политики. Народный депутат Украины, член фракции «Народный фронт» Остап Семерак получил должность министра экологии и природных ресурсов. Народный депутат из фракции НФ, председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Лилия Гриневич возглавила Министерство образования и науки. Бывший замглавы Мининфраструктуры в правительстве Яценюка Владимир Омелян стал министром инфраструктуры. Народный депутат от БПП Тарас Кутовой возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия, министерство культуры — Евгений Нищук, депутат от БПП Игорь Насалик стал министром энергетики и угольной промышленности. Кроме того, глава Агентства по вопросам Донбасса Вадим Черныш возглавил новое министерство — по вопросам «временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев».

Стоит отметить, что пока в правительстве остается вакантным кресло министра здравоохранения. В свою очередь, премьер Гройсман пообещал реформировать здравоохранение Украины.

«У нас есть много вопросов по охране здоровья. И я в этом что-то понимаю. Думаю, что нам совместно с парламентом удастся сделать одну концептуальную реформу, которая будет реально отвечать интересам украинского народа», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Рада уволила Арсения Яценюка с поста премьер-министра и утвердила новым главой правительства Владимира Гройсмана. За такое решение проголосовали 257 депутатов украинского парламента при 226 необходимых.