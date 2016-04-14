Москва, 14 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. На «Прямую линию» с президентом РФ представители общества инвалидов Ростова-на-Дону, которое возглавляет Андрей Баталов, не попали, но просьбу Владимиру Путину передали. Чаяния озвучил известный кинорежиссер Никита Михалков, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля. Главу российского государства просят содействовать развитию бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам Михалкова, представители организации «хотят начать заниматься бизнесом, но у них не получается».

Владимир Путин пообещал найти организацию, отметив, что «в антикризисном плане солидные ресурсы заложены как раз на помощь инвалидам, на средства реабилитации, передвижения и так далее».

Напомним, что в Ростовской области проживает около 370 тыс. инвалидов. Реализация региональной госпрограммы «Доступная среда» к 2020 году должна обеспечить социальной инфраструктурой все объекты в регионе, на сегодняшний день не доступные для этой категории граждан. На эти цели будет вложено свыше 250 млн рублей.

Также сообщалось о том, что в 2015 году 535 инвалидов смогли реализовать себя в той или иной профессии. Им были предоставлены рабочие места в различных организациях региона.

«Прямая линия» длится уже более двух часов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, диалог президента РФ с населением в таком формате проходит уже в 14-й раз. Владимиру Путину адресовано более 2 млн вопросов.