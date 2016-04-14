Исламабад, 14 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Члены пакистанской банды Чоту убили шестерых сотрудников полиции и взяли в заложники 24 человек, в том числе полицейский в ходе операции правоохранительных органов по уничтожению их укрытия, сообщает Reuters.

goodfon.ru Обойма с патронами

Операция по уничтожению организованной преступности в провинции ведется уже на протяжении девяти дней, в ней участвуют 1,6 тыс. служащих сил безопасности, в том числе полиция, военизированные рейнджеры.

«Полиция уничтожила четырех главарей банды Чоту, ранения получили еще восемь. При этом погибло шесть сотрудник полиции, еще семеро ранены», — заявил официальный представитель полиции Пенджаба Набела Газанфар. «Банда удерживает 24 человека в заложниках, в том числе сотрудников полиции. Мы не знаем точно, сколько гражданских лиц и полицейских находится среди заложников», — отметил он.

Власти страны подозревают, что банда причастна к сотням случаев похищений с целью получения выкупа, убийства и ограблениях. «Это очень сложная операция, поскольку банда организовала себе укрытие на маленьком острове, окруженном водой и густыми джунглями», — добавил он.

Операцию против банды власти Пакистана начали после того, как в Пасху в города Лахоре было убито 72 человека.

Напомним, 27 марта в пакистанском городе Лахор прогремел взрыв. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник возле ворот детского парка Гульшан-э-Икбал, рядом с которыми находились билетные кассы.

Ответственность за террористическую акцию взяла на себя одна из группировок «Джамаат уль-Ахрар», входящая в состав организации талибов Пакистана «Техрик-е Талибан».