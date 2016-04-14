Барнаул, 14 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» задали сегодня вопрос, какими лекарствами лечится он сам — отечественными или импортными. Президент РФ заявил, что старается не болеть, а заниматься спортом. В Алтайском крае тоже нашлись чиновники, которые следуют аналогичным, «спортивным» предпочтениям.

коллаж Прямая линия с Президентом РФ

Как удалось выяснить редакции ИА REGNUM, наиболее ярко спортивные качества проявляют два вице-губернатора. Первый заместитель главы администрации Алтайского края Сергей Локтев в марте 2016 года стал участником Чемпионата России по биатлону среди ветеранов. Проходил он в Барнауле и собрал 19 команд из 27 городов России — от Волги до Амура.

По поводу своего участия Сергей Локтев высказался в интервью ИД «Алтапресс» 9 марта: «Я буду и дальше тренироваться и участвовать в соревнованиях. Сейчас уделяю тренировкам два дня в неделю, выходные стараюсь посвящать спорту. Гонка помогает держать себя в тонусе и добиваться поставленных целей. Это касается не только спорта, но и работы. Там ты тоже ставишь задачи и работаешь над их достижением».

К самым спортивным чиновником в Алтайском крае можно отнести также Виталия Снесаря, который помимо баскетбола, весьма неплохо зарекомендовал себя в другой командной игре — футболе. В Дни Алтайского края в Совете Федерации, проходившие в Москве 17−19 ноября 2015 года, алтайская футбольная команда под его руководством добилась ничейного счета 0:0.

Как отмечает алтайское крайспортуправление, команда Совета Федерации регулярно играет товарищеские матчи по футболу с регионами, проводящими свои дни в верхней палате российского парламента, и в большинстве случаев хозяева отмечают победу. Лишь три региона добивались ничейного результата. А команда Алтайского края стала первой, уехавшая из Москвы без пропущенных мячей.

Кстати, в том матче руководитель секретариата губернатора Алтайского края Олег Гусев провел полноценный матч в нападении. Неплохо играют в футбол начальник Главного управления экономики и инвестиций Николай Чиняков, начальник управления Алтайского края по печати и информации Максим Герасимюк и руководитель департамента документационного обеспечения Администрации края Андрей Степанов.

Также со спортом дружит заместитель губернатора края Даниил Бессарабов, — он является председателем Алтайской краевой федерации дзюдо. Начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике ВикторМещеряков «дружит» с бильярдом и горными лыжами.

На «Лыжне здоровья» был неоднократно замечен «алтайский министр финансов» — вице-губернатор Владимир Притупов.

Лыжными гонками увлекается заместитель председателя краевой комиссии, начальник департамента Администрации края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

В волейбол предпочитают руководитель Государственной инспекции Алтайского края Александр Урбах и начальник департамента Администрации Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Игорь Гниденко.

Глава «Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края» Владимир Альт — бывший начальник крайспортуправления — отметил, что хоть сейчас готов сдать нормы ГТО на золотой значок.

Что касается губернатора Александра Карлина, то в студенческие годы он долгое время занимался вольной борьбой. А сейчас, по информации руководителя департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрея Ляпунова, глава Алтайского края регулярно делает общефизические упражнения, участвует в публичных спортивных мероприятиях.