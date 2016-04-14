Москва, 14 апреля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Для ресурсоснабжающих организаций предлагается установить запрет на регистрацию их бенефициарных владельцев в офшорных юрисдикциях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от фракции ЛДПР Максим Щепинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно законодательству, ресурсоснабжающая организация — это юрлицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод).

Цепь выведения нераспределенной прибыли офшорного предприятия за пределы РФ приводит к недополучению бюджетами всех уровней большого объема налогов, отмечает автор.

«Ресурсоснабжающие организации поставляют стратегически важные ресурсы как для населения РФ, так и для объектов промышленного комплекса. Нахождение бенефициарных владельцев этих компаний в оффшорных юрисдикциях недопустимо с точки зрения национальной безопасности страны», — полагает депутат.

В связи с этим законопроектом предлагается установить запрет на наличие бенефициарных владельцев ресурсоснабжающих организаций в офшорных юрисдикциях, а также обязанность ресурсоснабжающих организаций в течение 180 дней предпринять меры по возвращению бенефициаров на территорию РФ с момента вынесения решения судом. Если требования суда не будут исполнены, законопроект предусматривает санкцию для такой компании в виде отзыва лицензии.