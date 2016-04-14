Оренбург, 14 апреля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первом квартале 2016 года на территории области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию около 191 тысячи квадратных метров жилищного фонда, что составляет 79% от уровня соответствующего периода 2015 года. Вместе с тем в секторе подрядного жилищного строительства ввод жилья в 1,85 раза превысил уровень первых трех месяцев прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

becar.ru Многоквартирный дом

Как отметили в ведомстве, в период оживления экономики в 2011—2013 годах за аналогичный период в эксплуатацию сдавалось порядка 70−85 тысяч квадратных метров, что в 2,2−2,7 раза ниже сегодняшних показателей.

Напомним, что в регионе в 2016 году планируют ввести в эксплуатацию 900 тыс. кв. метров жилищного фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-феврале введено 113,5 тыс. кв. метров, что составило 12,6% от плана. Вместе с тем в минстрое области не прогнозируют спада в сфере жилищного строительства: «Застройщики не только завершают уже реализуемые проекты, но и начинают строительство новых объектов, что позволяет прогнозировать существенный ввод жилья как в 2016, так и в 2017 году».