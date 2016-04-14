Киев, 14 апреля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует назначение нового премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, заявляя, что это возможность положить конец периоду политической неопределенности в Киеве.

А. Горбаруков ИА REGNUM Карусель

Заявление Штайнмайера обнародовано сразу же после голосования в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Но теперь требуется немедленное проведение реформ. Украина не может больше тратить время», — отметил глава МИД Германии.

Отдельно представитель Берлина подчеркнул, что стабильное и эффективное правительство важен не только для борьбы с коррупцией и проведения реформ, но и для имплементации Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

«Мы ожидаем, что новое правительство в Киеве будет демонстрировать четкую приверженность выполнению Минских соглашений», — отметил Штайнмайер, добавив, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.