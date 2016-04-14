Москва, 14 апреля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Совфеде предлагают подумать над тем, как ограничить поток самостоятельных туристов в Турцию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля. «Надо подумать и над тем, как остановить наших самостоятельных путешественников, отправляющихся в Турцию даже на выходные, а впереди майские праздники», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя «прямую линию» с президентом РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«И дело здесь вовсе не в обострении отношений между нашими странами, а в безопасности людей. Ведь Турции по числу терактов вышла чуть ли не на первое место в мире», — отметил он.

«Пока не случилось несчастья, в качестве временной меры этот поток надо ограничить. Уже высказывались предложения о создании списка «опасных» стран, для выезда в которые потребуются дополнительные обоснования — командировка, наличие там родственников и так далее. Турция — первый кандидат на попадания в этот список», — считает Клинцевич.

При этом он призвал перестать спекулировать вокруг возвращения организованных туристов из России в Египет и Турцию. «Из того, что сказал на «прямой линии» Владимир Путин, ясно: речь о каких-то конкретных сроках вообще не идет. Никто не собирается подгадывать их к «открытию» сезона, осени и так далее», — говорит сенатор.

«Понятно, что в турбизнесе есть немало людей, лоббирующих эту проблему. Но у них ничего не выйдет. Наши люди в массовом порядке начнут снова отдыхать в Египте и Турции, когда там им будет гарантирована полная безопасность. Не раньше. При этом, мы, разумеется, не ставим знак равенства между Турцией и Египтом, где все-таки пытаются решать проблему безопасности», — заключил парламентарий.