Иваново, 14 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Ивановской области Павел Коньков и первый вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Артур Чилингаров 14 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Соглашением предусмотрено взаимодействие по целому ряду направлений, среди которых — содействие изучению географии и наук о природе в образовательных организациях, популяризация знаний о географии, сохранение природы.

В подписанном документе нашло отражение взаимодействие по вопросам воспитания у ивановской молодежи любви к родному краю, его истории, формирование у населения экологического сознания и культуры, распространение и внедрение в практику последних достижений отечественной и зарубежной науки в области охраны окружающей среды.

Предусмотрено участие Русского географического общества в разработке и реализации программ в области изучения, сохранения и развития природного потенциала, обеспечения экологической безопасности. Стороны также договорились о взаимодействии в организации и осуществлении туристической деятельности на территории Ивановской области, реализации социальных и культурных проектов.

«Сотрудничество между Русским географическим обществом и правительством Ивановской области позволит реализовать важные для региона научные, образовательные и экологические проекты, активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи, развивать туризм», — отметил глава региона Павел Коньков.

Артур Чилингаров также выразил надежду, что подписанное соглашение выведет работу совместную работу региона и Русского географического общества на новый уровень.

Русское географическое общество было основано в 1845 году. Это одно из старейших географических обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Региональные отделения общества действуют в каждом субъекте Российской Федерации. В 2010 году создан попечительский совет РГО, который возглавил президент России Владимир Путин. С 2009 года президентом Русского географического общества является министр обороны России Сергей Шойгу. В Ивановской области подразделение Русского географического общества появилось в 2010 году. Его попечительский совет возглавляет губернатор Павел Коньков.