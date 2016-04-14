Москва, 14 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на «Прямой линии» ответил на вопрос об обеспечении транспортного сообщения между регионами РФ. Депутат Госдумы РФ Лариса Кармазина в ходе прямой линии с президентом спросила о создании одного из краевых авиапредприятий. По ее словам, в 2010 году Путин, будучи председателем правительства, принял соответствующее постановление по созданию. Следующим этапом должна была стать передача этого казенного предприятия в оперативное ведение субъекту для того, чтобы можно было содержать северные аэропорты. «До сих пор это постановление не выполняется. Находятся всякие причины, а это стратегические аэропорты — «Диксон», «Хатанга», «Енисейск», вы сами понимаете, кто там у нас расположен», — сказала Кармазина.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с президентом РФ

«Я знаю, что работа идет слишком медленно. По сути, было два решения, направленные на то, чтобы обеспечить транспортное сообщение между регионами РФ, особенно удаленными регионами. Первое по аэродромам, второе — по созданию региональной компании. Она как бы в центре создается, но должна работать по регионам. И там, и там работа идет не так быстро, как бы нам хотелось. Обязательно будем заниматься и будем ускорять», — ответил президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 апреля, проходит ставшая уже традиционной «прямая линия» президента РФ Владимира Путина с гражданами России. К настоящему времени главе государства поступило уже более 2,5 млн вопросов.

В 2015 году количество желающих получить ответ от главы государства на волнующий его вопрос превысило 3,25 млн. Вопросы для «Прямой линии» в этом году граждане задавали через колл-центр, на специальном сайте, и через соцсети.