Нью-Дели, 14 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Компания Datsun официально представила новую модель для индийского рынка — субкомпактный хэтчбек redi-GO, сообщает CarPark.

automotiveguard.com Datsun redi-GO

Datsun позиционирует свою новинку как синтез компактного кроссовера и городского хэтчбека. Новая модель Datsun базируется на платформе CMF-A альянса Renault-Nissan, также лежащей в фундаменте хэтчбека Renault Kwid.

Внешне Datsun redi-GO почти не отличается от одноименного концепта, показанного в 2014 году.

Дорожный просвет новинки — 185 мм, в качестве силовой установки используется 0,8 — литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 54 л.с., дополненный пятиступенчатой механической коробкой передач.

Подробности комплектациях redi-GO пока держатся в секрете. Принимать предзаказы на новый автомобиль в Индии начнут 1 мая, у дилеров redi-GO появится в июне. Заявленная стартовая цена — около 250 000 рупий (примерно 247 000 рублей по текущему курсу). Datsun redi-GO будет продаваться в Индонезии и ЮАР. В России этот автомобиль не появится.